Seleção treina com o grupo quase completo

A parte final do treinamento desta terça ocupou parcialmente o campo, com faixas que encurtavam o espaço a fim de obter dos jogadores respostas rápidas quando marcados pelo adversário ou em situações de contra-ataque da própria seleção, diz a CBF.

Robert Renan, do Zenit, vai se juntar ao grupo. Robert foi convocado para a vaga de Nino, que se contundiu em jogo do Fluminense pelo Brasileirão.

A atividade visa aos dois amistosos da equipe na Europa – no sábado (17), contra Guiné, em Barcelona; e na terça (20), com Senegal, em Lisboa.

Rio de Janeiro/RJ - A seleção brasileira fez seu segundo treino na tarde de terça-feira (13) no CT do Espanyol, em Barcelona, com ênfase no aspecto tático. Ficou clara a intenção do técnico Ramon Menezes de ver o time priorizar a posse de bola, informou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol)*.

