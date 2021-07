Seleção olímpica corta passagem pelo Qatar para acelerar treinos no Japão

Nesta terça-feira (6), o nono jogador se apresentou em São Paulo: o volante Douglas Augusto, do PAOK, da Grécia. Quinta-feira (8), os atletas que jogam no Brasil completam o grupo. Bruno Guimarães, Martinelli, Richarlison e Douglas Luiz se apresentam somente no Japão. Durante esta semana, a seleção comandada por André Jardine tem treinado no CT do Palmeiras.

A rota agora prevê uma viagem direta de São Paulo a Tóquio, na sexta-feira (9). A delegação usará um voo fretado e a iniciativa é para acelerar a aclimatação no Japão, ganhando mais tempo de treinamento na sede olímpica. Com uma perna a menos, a comissão técnica calcula também que haverá menos desgaste.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção olímpica de futebol alterou a programação e não vai mais passar por Doha, no Qatar, antes de desembarcar no Japão para a busca pela segunda medalha de ouro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.