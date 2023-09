Seleção feminina vence Bélgica no vôlei e está na briga por vaga olímpica

Rio de Janeiro/RJ - A seleção feminina conseguiu o quinto resultado positivo no Pré-Olímpico. Neste sábado (23), a equipe do treinador José Roberto Guimarães levou a melhor sobre a Bélgica em sets diretos, com parciais de 25/18, 25/14 e 25/20, em Tóquio, no Japão, informou a CBV*.

A ponteira Gabi foi a maior pontuadora do confronto, com 19 acertos. A central Thaisa, com 10, também se destacou na partida. As brasileiras vão jogar pela classificação no encerramento da competição às 7h25 (horário de Brasília) deste domingo (24.09) contra o Japão. O sportv 2 transmite ao vivo.

No Pré-Olímpico, o Brasil está no grupo B ao lado de Argentina, Peru, Bulgária, Porto Rico, Turquia, Bélgica e Japão. As equipes jogam entre si e as duas mais bem classificadas garantem um lugar nos Jogos de Tóquio. As brasileiras aparecem na terceira colocação, com 14 pontos (quatro vitórias – Argentina, Peru, Bulgária e Porto Rico). Com um jogo a menos, Japão e Turquia aparecem na frente do Brasil. As japonesas lideram, com 15 pontos, seguidas pelas turcas, que também têm 15, mas um saldo de sets pior do que as asiáticas.

Turquia x Japão

Na última partida do grupo B neste sábado japonesas e turcas se enfrentam pela liderança. Ao final do confronto, a seleção feminina saberá a sua situação para domingo e de quanto precisará ganhar das donas da casa para ficar com uma das vagas nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Gabi, ponteira e capitã, marcou 19 pontos (16 de ataque, um de bloqueio e dois de saque) – “A equipe está de parabéns por ter superado um momento muito difícil que foi a perda da Wal. Nos unimos e a comissão técnica teve a capacidade de nos passar força para jogarmos e lutarmos por ela. Hoje foi uma vitória importante. A Bélgica sacou muito bem. Conseguimos manter nosso ritmo de jogo, com o saque e a defesa funcionando bem. Ainda precisamos melhorar algumas coisas. Amanhã vamos enfrentar o Japão e buscar essa classificação. Temos total condição de vencer o Japão, não vai ser uma partida fácil, mas estamos lutando uma pela outra e vamos em busca da classificação”.

Plano de jogo seguido

Julia Bergmann, ponteira fez oito pontos (cinco de ataque, um de bloqueio e dois de saque) - “Foi uma vitória muito importante na nossa disputa pela classificação. Entramos na partida seguindo o plano de jogo que tínhamos combinado. A Bélgica é um bom time que defende bem e tem um bloqueio alto. Conseguimos fazer o nosso jogo e ficamos na frente em todo o jogo. Agora é pensar no duelo contra o Japão”.

José Roberto Guimarães, treinador do Brasil – “Gostei do comportamento do time na partida contra a Bélgica. Agora já temos que pensar no Japão para buscar a nossa classificação olímpica. Elas têm um time certinho. Vamos ter que sacar muito bem e ter muita paciência. Treinamos muito para esse momento e é hora de colocarmos em prática tudo que foi treinado. É uma velocidade de jogo completamente diferente”.

O Brasil jogou com Roberta, Rosamaria, Gabi, Julia Bergmann, Thaisa e Diana. Líbero: Nyeme Entraram: Naiane, Kisy

Pré-Olímpico feminino

16/09 (sábado) – Brasil 3 x 0 Argentina (25/17, 25/20 e 25/22)

17/09 (domingo) – Brasil 3 x 0 Peru (25/14, 25/13 e 25/15)

19/09 (terça-feira) – Brasil 3 x 2 Bulgária (25/15, 22/25, 27/29, 25/21 e 15/8)

20/09 (quarta-feira) – Brasil 3 x 0 Porto Rico (25/21, 25/15 e 25/9)

22/09 (sexta-feira) – Brasil 0 x 3 Turquia (21/25, 27/29 e 19/25)

23/09 (sábado) – Brasil 3 x 0 Bélgica (25/18, 25/14 e 25/20)

Próximo jogo

24/09 (domingo) – Brasil x Japão às 7h25 (horário de Brasília) – sportv 2

(*) Informações da CBV