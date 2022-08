Seleção Feminina Sub-20 inicia preparação para confronto com o Japão

Rio de Janeiro/RJ - Diante das atuais campeãs da categoria, o Brasil vai em busca de uma classificação histórica à final do Mundial Sub-20. Bola rola na quinta-feira (25), às 23h (horário de Brasília).

Após um dia de folga, a Seleção Brasileira retomou os treinos visando o duelo diante do Japão, pela semifinal da Copa do Mundo Feminina Sub-20. Diante das atuais campeãs da categoria, o Brasil vai em busca de uma classificação histórica à final do Mundial Sub-20. O melhor resultado obtido pela Canarinho foi na edição de 2006, na Rússia, quando o país ficou em 3º lugar.

A preparação para o jogo decisivo iniciou na noite de terça-feira (23). A atividade contou com um aquecimento conduzido pelo preparador físico Marcelo Rossetti. Em seguida, o técnico Jonas Urias trabalhou as estratégias de jogo para o confronto diante das japonesas.

A comissão técnica iniciou a atividade com um treino de criação de jogadas e finalização ao gol. Na etapa final, as atletas realizaram um trabalho situacional ofensivo e defensivo, já prevendo algumas estratégias de jogo para o confronto contra as japonesas.

Na quarta-feira (24), a Seleção Feminina Sub-20 fará o último treino antes de encarar o Japão na semifinal. A atividade está agendada para às 19h (Horário local), no Centro de Treinamento da Federação Costarriquenha, em San José, informa a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Brasil e Japão se enfrentam na quinta-feira (25), às 23h (Horário de Brasília), no Estádio Nacional de San José, na capital costarriquenha. O jogo terá transmissão ao vivo do Sportv e da FIFA+.

Fonte: CBF