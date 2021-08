Seleção feminina dos EUA vence fácil a Sérvia e busca o hepta olímpico no basquete

Brittney Griner, pivô dos Estados Unidos, foi o destaque da vitória sobre a Sérvia, com um duplo-duplo de 15 pontos e 12 rebotes. A única atleta da equipe europeia que pontuou mais de dois dígitos foi Yvonne Anderson, americana naturalizada sérvia, com 15.

As norte-americanas, que disputam sua sétima decisão consecutiva dos Jogos, buscam igualar o feito da equipe masculina, campeã olímpica sete vezes entre as edições de Berlim-1936 e Cidade do México-1968.

