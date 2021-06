Seleção faz vistoria e vai treinar no CT do Flu se avançar na Copa América

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Caso avance para as semifinais da Copa América na próxima sexta-feira (2), a seleção brasileira fará sua preparação no CT do Fluminense e não mais na Granja Comary.

Segundo apurou o UOL Esporte, profissionais da comissão técnica e do estafe da CBF fizeram uma vistoria no local na semana passada e aprovaram as condições oferecidas, que também obedecem ao protocolo sanitário da Conmebol. A requisição formal ao clube do Rio de Janeiro será encaminhada nas próximas horas, tudo desde que o Brasil passe de fase.

Classificado em primeiro lugar do Grupo B, o time comandado por Tite aguarda o complemento da rodada de hoje (28) para conhecer seu adversário das quartas de final — Uruguai ou Chile — em jogo que será na sexta-feira, no Nilton Santos. Como a semifinal é logo na segunda-feira, o entendimento foi que o deslocamento de Teresópolis para a capital representaria um desgaste para os jogadores caso o time confirmasse a classificação.

A delegação ficaria hospedada num hotel na cidade e faria somente os treinamentos no CT Carlos Castilho, ao contrário do que acontece na Granja Comary, que funciona como hospedagem e local para trabalhos em campo.

A seleção brasileira jogou duas vezes no Rio de Janeiro (Nilton Santos), uma em Brasília (Mané Garrincha) e mais uma em Goiânia (Olímpico) na primeira fase da Copa América. Agora, caso chegue à final, todos os jogos serão no Rio de Janeiro, sendo previstas quartas e semifinal para o Nilton Santos e decisão no Maracanã.

O elenco treinou na manhã desta segunda-feira (28), em Goiânia, e tem chegada prevista em Teresópolis para o começo da noite. Treina terça (29), quarta (30) e quinta-feira (1) na Granja Comary e chega na capital fluminense na véspera do jogo contra seu adversário ainda indefinido.