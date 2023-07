Seleção estreia na Copa do Mundo feminina sem Marta nesta segunda-feira

O Panamá é o primeiro adversário do Brasil na fase de grupos. Na quarta-feira (29), a seleção canarinha enfrenta a França e no dia 2 de agosto, a Jamaica.

Marta vai estar no banco, mas pode ser acionada a qualquer momento. Na escalação de hoje, Pia escalou além de Bia, as titulares Debinha, Kerolin, Ary Borges, Tamires, Adriana, Luana, Rafaelle, Antonia, Lelê e Lauren.

