Seleção enfrenta Israel pelas quartas de final do Mundial Sub-20

Rio de Janeiro/RJ - Será contra Israel o jogo decisivo da seleção brasileira pelas quartas de final da Copa do Mundo Sub-20. Dono do melhor ataque da competição, com 14 gols marcados em quatro jogos, o time comandado pelo Ramon Menezes precisa da vitória para avançar às semifinais. A partida está marcada para este sábado, às 14h30, no Estádio Bicentenário, em San Juan, na Argentina, explicitou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Para chegar nas quartas de final, o Brasil se classificou em primeiro no grupo D e superou a Tunísia nas oitavas de final por 4 a 1. Já Israel foi o segundo no grupo D e eliminou Uzbequistão para ficar entre os oito melhores do Mundial Sub-20.

Dois problemas para Ramon

Por suspensão, o técnico Ramon Menezes tem dois problemas. Após levar o segundo cartão amarelo, o lateral direito Arthur não joga. A outra baixa é o zagueiro Robert Renan, expulso contra a Tunísia.

O Mundial Sub-20 na Argentina é o primeiro de Israel na história da competição. Vice-campeão do Campeonato Europeu Sub-19, Ofir Haim é o técnico da equipe, que recebeu elogios de Ramon Menezes.

“Todo mundo sabe da importância desse jogo e da nossa responsabilidade. É um adversário que chegou por méritos. Um adversário difícil como todos e enfrentamos e sabemos das dificuldades que vamos ter”, declarou o treinador na véspera do confronto, informou a CBF.

O vencedor de Brasil e Israel joga contra Estados e Uruguai pela semifinal. A penúltima fase do Mundial Sub-20 está marcada para quinta-feira, dia 8 de junho.