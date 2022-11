Seleção embarca para o Qatar com apoio de torcedores em Turim

TURIM, ITÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira deixou neste sábado (19) a cidade de Turim, na Itália, rumo a Doha, no Qatar, para a disputa da Copa do Mundo 2022. A equipe de Tite deixou o CT da Juventus, onde fez a preparação, às 9h (de Brasília) e irá ao país da Copa em voo fretado com saída marcada para 10h30.

O sábado de sol na Itália favoreceu a presença de cerca de 150 torcedores na saída da seleção do CT. Os atletas da seleção já estavam trajados em novos ternos Ricardo Almeida exclusivos.

A previsão é que os comandados de Tite desembarquem no Qatar perto das 23h15 (horário local), 18h15 (de Brasília). A delegação brasileira ficará hospedada no Westin Doha Hotel e realizará treinos no estádio Grand Hamad, casa da equipe local Al Arabi. O estádio não receberá jogos da Copa, será de uso exclusivo do Brasil e fica a cerca de 4 km do hotel.

A Copa do Mundo do Qatar 2022 começa neste domingo, às 13h, quando os donos da casa abrem o torneio enfrentando a seleção do Equador. O Brasil tem estreia marcada para quinta-feira (24), às 16h, diante da Sérvia.