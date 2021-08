Seleção de vôlei masculino termina Olimpíadas sem medalha e sem Wallace

Em Tóquio, Renan sabe que entregou resultado abaixo do esperado. "Chegando ao Brasil, vamos descansar por uma semana e já nos concentrarmos para o Sul-Americano. Depois disso, tenho que sentar com a CBV e ver os planos", diz o técnico.

Campeã nos Jogos do Rio de Janeiro, a seleção foi vice-campeã Mundial em 2018, derrotada pela Polônia na decisão, e conquistou a Copa do Mundo de 2019.

"Agora temos que analisar, mas ficamos muito frustrados, porque não conseguimos conquistar bons resultados aqui. A gente veio de um ciclo muito bom, construído com essa garotada. Tivemos títulos, chegando a todas as finais", afirmou o técnico da seleção, Renan Dal Zotto.

O time brasileiro se mostrou muito irregular durante as partidas no Japão. Para piorar, teve pela frente seu mais temido adversário, o Comitê Olímpico Russo, nas semifinais, o que culminou em sua eliminação após uma virada e estar vencendo um set por 20 a 12.

"Sim, estou há 11 anos na seleção e vim [para Tóquio] para ser o meu último [torneio pelo time]. Dei tudo o que podia dar, agora é bola para frente", afirmou, emocionado. "Eu tenho orgulho de ter feito parte dessa seleção. Fico chateado por não ter saído com essa medalha. Falhamos no jogo, oscilamos."

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - Duas semanas atrás, a seleção brasileira de vôlei masculino era apontada como candidata a ocupar o lugar mais alto do pódio nas Olimpíadas de Tóquio. Neste sábado (7), a saga da equipe na Ariake Arena chegou ao fim com um melancólico quarto lugar, após derrota para a Argentina.

