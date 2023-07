Seleção de vôlei feminino se classifica à fase final da Liga das Nações

A República Dominicana, que não tem mais chances de se classificar, ajudou o Brasil ao derrotar as atuais campeãs mundiais por 3 sets a 2, com parciais 22/25, 25/15, 23/25, 25/19 e 15/10.

As brasileiras perderam para a Turquia em seu último compromisso, e a classificação ficou dependendo do resultado do confronto deste domingo (2), contra a Tailândia.

