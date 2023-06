Outras mudanças foram pontuais e por problemas: Marquinhos não atuou contra Marrocos por lesão, enquanto Casemiro não jogou diante de Senegal com dores no joelho. Ibañez e Bruno Guimarães foram os substitutos.

A seleção do ex-técnico Tite ficou conhecida logo de início pela solidez defensiva. Tite assumiu em 2016 e demorou 26 partidas para sofrer sete gols —o que só foi ocorrer na eliminação da Copa do Mundo de 2018 para a Bélgica.

SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Sob o comando do técnico interino Ramon Menezes, a seleção brasileira sofreu sete gols em três jogos, número que a equipe do ex-técnico Tite levou 26 partidas para computar. A última vez em que o Brasil havia sofrido quatro gols no mesmo jogo havia sido no fatídico 7 a 1 para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.