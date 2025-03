Seleção de futsal recorre a 'jeitinho brasileiro' para ter 6ª estrela na camisa

A seleção brasileira de futsal adaptou seus uniformes para incluir a sexta estrela, conquistada no título da Copa do Mundo de Futsal em outubro, no Uzbequistão. Como as camisas já estavam prontas antes da conquista, o escudo da CBF, que originalmente tinha cinco estrelas, foi coberto com um adesivo contendo as seis estrelas.

Essa solução improvisada permitiu que os jogadores exibissem a nova conquista na Copa Intercontinental, que começa em São José dos Pinhais.

O técnico Marquinhos Xavier convocou 15 atletas, com sete remanescentes da Copa do Mundo. O torneio conta com Brasil, Afeganistão, Groenlândia e Irã e será disputado até domingo.