Seleção brasileira enfrenta Gana e Tunísia antes da convocação para a Copa

SÃO PAULO/SP - A CBF anunciou nesta sexta-feira (19) que a seleção brasileira enfrentará Gana e Tunísia em amistosos nos dias 23 e 27 de setembro. Serão os últimos jogos antes da convocação final do técnico Tite, em novembro, para a Copa do Mundo do Qatar.

As partidas serão realizadas na Europa, mas as cidades e os horários ainda não estão definidos.

A CBF conseguiu marcar estes dois amistosos depois que a Fifa cancelou a partida entre Brasil e Argentina, que seria realizado em setembro pelas Eliminatórias. O clássico chegou a ser iniciado em setembro do ano passado, mas foi interrompido no início quando agentes da Anvisa invadiram o gramado da Neo Química Arena devido a jogadores argentinos que violaram as regras sanitárias do Brasil contra a covid-19.

O técnico Tite vai fazer a convocação para os dois amistosos no dia 9 de setembro, às 11h (de Brasília).

Gana e Tunísia também estarão na Copa do Mundo. Gana enfrentará Portugal, Uruguai e Coreia do Sul no grupo H. Já a Tunísia está no grupo D ao lado de França, Dinamarca e Austrália.

Gana, inclusive, pode ser adversária do Brasil nas oitavas de final. A seleção brasileira está no grupo G, com Camarões, Sérvia e Suíça.