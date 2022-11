Seleção brasileira dribla centenas de torcedores na chegada ao Qatar

Bandeirões, gritos de torcidas e instrumentos de bateria deram tom de Copa do Mundo ao local. Torcedores e fãs chegaram a subir em muros perto do local para ver melhor.

"Agora são as partes de jogo, definição de equipe, estratégia, bola parada. O time vai ser decidido aqui", disse Tite, na pista do aeroporto, para a TV Globo.

O saguão reuniu dezenas de pessoas com camisas verde e amarelo. Todas esperançosas de ver os atletas ou Tite pelo menos por alguns segundos. Não aconteceu. Jogadores e comissão entraram no ônibus ainda na pista e foram para o Westin Doha Hotel.

"Eu torço demais para o Brasil. Gosto muito de Messi e Cristiano [Ronaldo], mas Neymar é o melhor jogador do mundo", disse Ramesh, antes de ouvir o aviso de que a seleção já estava no Qatar.

Ramesh saiu em disparada para uma rua próxima ao hotel. O "chegaram" foi para a seleção brasileira. O ônibus que trazia a delegação aterrissou às 23h01, no horário local (17h01 de Brasília). A expectativa era que chegasse mais tarde, o que confundiu parte dos torcedores que planejava recepcioná-los no aeroporto.

DOHA, QATAR (FOLHAPRESS) - No (a cada dia mais) movimentado Aeroporto Internacional de Hamad, galeses se misturavam a iranianos, rivais em campo nesta segunda-feira (21), na Copa do Mundo. O indiano Ramesh Das, 27, tirava foto com o ex-zagueiro inglês Martin Keown quando o amigo veio correndo para lhe avisar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.