Seleção Brasileira desembarca na França para amistosos

Nesta segunda-feira está marcada a apresentação dos outros 24 atletas convocados. O primeiro treinamento será às 16h30 (horário local), no CT do Le Havre, informa a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Além do técnico Tite, comissão e do coordenador da Seleção Brasileira Juninho Paulista, dois jogadores já se apresentaram para os treinamentos. O primeiro a chegar foi o atacante Richarlison, do Tottenham. Logo na sequência foi a vez de Renan Lodi, do Nottingham Forest.

Rio de Janeiro/RJ - A comissão técnica da Seleção Brasileira já está em Le Havre para o amistoso contra a Gana. O grupo desembarcou na noite deste domingo (18) na França, onde o time disputará os últimos dois jogos antes da convocação final para a Copa do Mundo do Qatar.

Gana e Tunísia fecham preparação do Brasil antes da convocação final para a Copa do Mundo

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.