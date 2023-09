Seleção brasileira desembarca em Lima para jogo diante do Peru

Rio de Janeiro/RJ - Com três pontos na bagagem, após vencer a Bolívia por 5 a 1, em Belém (PA), a seleção brasileira de futebol masculina desembarcou na noite de sábado (9), em Lima, no Peru, para enfrentar os anfitriões, pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, informou a CBF (Confederação Brassileira de Futebol).

No Peru, a seleção brasileira fará dois treinos: domingo (10), no Estádio Alejandro Villanueva (Alianza Lima), às 16h e segunda-feira (11), no Estádio Estádio Nacional do Peru, a partir das 16h30h (horário local).

Brasil e Peru se enfrentam na terça-feira (12), às 23h (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Peru.