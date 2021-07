Seleção brasileira de vôlei masculino bate EUA e encaminha ida às quartas de final

Na terceira parcial, Lucarelli, definitivamente, entrou no jogo e emplacou dois aces consecutivos logo no começo, e o Brasil também ajustou a marcação. A partir daí, a equipe deslanchou e teve pouco mais de folga para garantir os sets decisivos.

No segundo set, as duas equipes cometeram vários erros individuais e brigaram ponto a ponto. Dessa vez, o Brasil não vacilou quando teve o seu primeiro set point e empatou a partida: 25 a 23.

O oposto Anderson, dos Estados Unidos, desequilibrava e garantiu 11 pontos somente na primeira parcial. Já o Brasil tinha dificuldades na recepção e no ataque. No final, o Brasil desperdiçou quatro sets points, e os americanos venceram a primeira parcial por 32 a 30.

Contra os Estados Unidos, Renan Dal Zotto começou a partida com a mesma formação: o levantador Bruninho, os centrais Lucão e Maurício Souza, o oposto Wallace, os pontas Leal e Lucarelli, além do líbero Thales. Maurício Souza foi para o saque, e Holt abriu a contagem para os Estados Unidos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.