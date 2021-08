Seleção brasileira de vôlei feminino vence Quênia e pegará Rússia nas quartas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira feminina de vôlei encerrou sua participação na fase de grupos nos Jogos Olímpicos de Tóquio com uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Quênia, com parciais de 25/10, 25/16 e 25/8, nesta segunda-feira (2), garantindo o primeiro lugar do Grupo A da competição, com 14 pontos e 100% de aproveitamento.

Já classificada, a seleção brasileira entrou em quadra brigando apenas pela liderança e José Roberto Guimarães mandou as titulares para o jogo. Contra a seleção queniana, que não somou nenhum ponto na competição, as brasileiras não encontraram nenhuma dificuldade, impondo seu ritmo em todos os sets e mantendo uma boa vantagem durante toda a partida.

O JOGO

Forte no ataque e com bom volume de jogo, o Brasil se impôs muito cedo no primeiro set, abrindo 7 a 2. A distância entre as equipes era evidente e a vantagem foi aumentando. Na reta final da parcial, o Quênia chegou a encaixar uma sequência de pontos, mas não chegou perto de ameaçar a seleção brasileira, que fechou o set em 25 a 10. A central Carol foi o destaque, com sete pontos.

No segundo set, as quenianas conseguiram evitar a disparada brasileira por mais tempo, mas, a partir do quinto ponto não teve jeito. O Brasil deslanchou e se impôs, variando ataques e quebrando a recepção adversária. As adversárias ainda tiveram um bom momento no set, chegando a cortar a diferença para cinco pontos, mas a reação parou e as brasileiras fecharam a parcial em 26 a 16, fazendo 2 sets a 0.

Para o terceiro set, José Roberto Guimarães promoveu três mudanças na seleção brasileira: Rosamaria, Natália e Ana Beatriz entraram nos lugares de Tandara, Fe Garay e Carol Gattaz. A equipe não perdeu o ritmo forte e logo abriu 7 a 1 no placar. Com o jogo mais tranquilo, o técnico da seleção brasileira promoveu mais testes ao longo da parcial, que teve grande atuação de Rosamaria, que somou seis pontos.

Com a primeira colocação, o Brasil já conhece seu adversário nas quartas de final: as Atletas da Rússia, que ficaram em quarto lugar no Grupo B. Outro confronto já definido é entre EUA (1º do Grupo B) e República Dominicana (4º do Grupo A).

Dois confrontos ainda serão definidos por sorteio. A Sérvia, segunda colocada do Grupo A, e a Coreia do Sul, terceira colocada da chave, ficam no mesmo pote. No outro pote, Itália e Turquia, segunda e terceira colocadas do Grupo B, respectivamente.