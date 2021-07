Seleção brasileira de vôlei feminino vence Coreia do Sul na estreia

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - Em sua estreia nas Olimpíadas de Tóquio, a seleção feminina de vôlei derrotou a Coreia do Sul por 3 a sets a 0 (25/10, 25/22 e 25/19), na Ariake Arena, na manhã deste domingo (25).

A seleção começou o duelo com Camila Brait, Macris, Gabi, Tandara, Carol, Fernanda Garay e Carol Gattaz. Gabi, com um toque sútil por cima do bloqueio, colocou o brasileiro em vantagem (3 a 2), e a partir daí a seleção passeou em quadra, no primeiro set.

No segundo set, a Coreia encontrou-se em quadra depois de ver o Brasil próximo de uma nova arrancada.

Com seis pontos em desvantagem, as coreanas chegaram ao empate (22 a 22) numa bola em que Tandara mandou para fora. Gabi recolocou o Brasil à frente e Rosamaria garantiu o set: 25 a 22.

Nesse, aliás, a central Carol precisou de atendimento médico após chocar o dedo. José Roberto Guimarães colocou a mão na cabeça, só que o susto durou pouco.

A terceira parcial foi mais parelha. As coreanas, lideradas excelente ponteira Kim Yeon-Koung, assustaram o time verde e amarelo.

Kim e Fernanda Garay travaram, aliás, desde o começo um duelo pela artilharia da partida. Foi a brasileira quem buscou o empate no terceiro e o último set (9 a 9).

No fim, Garay e Gabi, com 19 pontos cada, foram as que mais pontuaram, e Kim, com 12, foi a terceira.