Seleção brasileira de levantamento de peso tem acesso vetado à Colômbia

De acordo com a Agência Brasil, a Confederação Brasileira da modalidade (CBLP) divulgou uma nota e afirmou que “a decisão foge à alçada da CBLP e o planejamento prévio não poderá ser concretizado, como aconteceu também com atletas de outros esportes”. Além disso, relatou no comunicado que as companhias aéreas que realizam o trajeto Brasil-Colômbia “não estão operando entre os dois países” e “as linhas que poderiam fazer escalas em outras nações não autorizam a presença de residentes no Brasil para o percurso neste momento”.

A Colômbia restringiu o acesso dos brasileiros ao país devido à pandemia da Covid-19. A medida deve impedir a participação de atletas brasileiros no Campeonato Sul/Ibero Americano de levantamento de peso. A competição marcada para Cali, entre os próximos dias 10 e 14, vale pontos no ranking de classificação para a Olimpíada de Tóquio (Japão).

