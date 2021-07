Seleção brasileira atropela China com goleada em estreia nas Olimpíadas

O próximo desafio será contra a Holanda e acontece no sábado (24), a partir das 8h, no horário de Brasília.

O destaque da partida ficou com Marta, que marcou dois gols que a colocam na posição de segunda maior artilheira do futebol. Debinha, Bia Zaneratto e Andressa Alves completaram o placar e também deram um show nos gramados.

As meninas da seleção brasileira brilharam durante a estreia nas Olimpíadas de Tóquio contra a China na madrugada desta quarta-feira (21). O Brasil venceu de goleada com placar de 5 a 0 sobre as adversárias.

