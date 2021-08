Seis brasileiros disputam finais da natação na Paralimpíada de Tóquio

Já Patrícia Pereira vai à final dos 50 m peito classe SB 3 e Mariana Ribeiro chegou em primeiro lugar na sua bateria e também no geral com a marca de 1min03s56,.

De acordo com a Agência Brasil, Caio Amorim conseguiu vaga na final dos 400 metros (m) livre masculino classe S8 com o tempo de 4min38s44. Já Gabriel Bandeira fez o sexto melhor tempo dos 200 m medley classe SM14, com 2min15s35. A prova dos 100 m livre feminino classe S12 teve duas brasileiras disputando e garantindo vaga na final. Lucilene Souza (1min01s61) e Carol Santiago (1min01s79) fizeram, respectivamente, o segundo e o terceiro melhores tempos das eliminatórias.

