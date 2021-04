Sede da Copa América, Colômbia veta entrada da seleção de basquete

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma das sedes da próxima edição da Copa América, a Colômbia vetou a entrada da seleção brasileira feminina de basquete para a disputa do Campeonato Sul-Americano da modalidade, em maio, na cidade de Cali. A razão é a falta de controle da pandemia do coronavírus no Brasil, o que, em tese, poderia colocar em risco também a participação da seleção de futebol na Copa América, um mês depois.

A Colômbia vem vetando desde o início do ano a entrada de atletas brasileiros. A seleção masculina de basquete já foi barrada de jogar lá pelas eliminatórias da AmeriCup, assim como ciclistas e jovens da patinação que buscavam classificação para os Jogos Pan-Americanos Juniores, que vão acontecer exatamente na Colômbia.

Nesta terça-feira (13) a Consubasquet informou à FIBA Américas que "apesar dos esforços da federação anfitriã (colombiana), o Brasil se classificará diretamente para a AmeriCup pelo ranking, tendo em conta a impossibilidade de seu ingresso à Colômbia por motivos inerentes à covid-19". Ou seja: barrado de entrar na Colômbia, a seleção feminina está classificada diretamente à AmeriCup (antiga Copa América) que será em meados de junho, em Porto Rico.

"Temos que respeitar a posição da Colômbia e pelo ranking, por liderarmos e por esportivamente não termos qualquer medida a tomar, vamos à AmeriCup diretamente e tenho certeza que faremos bonito em Porto Rico" disse o presidente da CBB, Guy Peixoto. Acontece que Porto Rico também não tem permitido a entrada de atletas brasileiros. Por causa disso, o Brasil não teve representantes no Campeonato Pan-Americano de Mountain Bike, no início do mês.