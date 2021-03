"Se jogasse no Fla hoje, faria 70 gols por ano", diz Túlio Maravilha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-atacante Túlio Maravilha, com passagens marcantes por Goiás e Botafogo, afirmou que se jogasse no Flamengo de hoje no auge de sua forma física faria setenta gols por temporada.

Na opinião de Túlio, Gabigol, principal goleador do Flamengo, tem a obrigação de fazer, no mínimo, cinquenta gols por temporada pela qualidade da equipe.

"Túlio Maravilha de 1995 era melhor que o Gabigol de hoje. O time do Flamengo hoje é melhor que o Botafogo de 1995. Com esse time, o Gabigol tinha obrigação de fazer, pelo menos, cinquenta gols por ano e ser artilheiro de tudo: Carioca, Brasileiro.

Túlio ressaltou que, em 1995 mesmo jogando em um Botafogo menos qualificado que a equipe atual do Flamengo, ele foi artilheiro dos principais campeonatos que disputou e fez mais gols que Gabigol.

"Foi o que eu fiz em 1994, 1995. Mesmo aquele Botafogo sendo inferior ao do Flamengo hoje. Se eu jogasse nesse Flamengo de hoje, eu com certeza faria setenta gols por ano", completou.

Mais gols, menos títulos

Com a camisa do Botafogo, Túlio foi artilheiro do Campeonato Carioca de 1994, com 14 gols e do Brasileirão daquele ano, com 19. Em 1995, ele repetiu o feito, com 27 gols no torneio estadual e 23 no nacional, liderando o time alvinegro ao título brasileiro.

Gabigol, por sua vez, conquistou o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro em 2019 e em 2020. Ele foi artilheiro do Brasileirão 2019, com 25 gols, e do estadual de 2020, com 8.