Scheidt sobe para 8º, e Patrícia é 11ª após segundo dia de vela em Tóquio

Ao final das dez regatas, os dez melhores velejadores disputam a regata da medalha. Logo, faltando cinco corridas, Patrícia segue com chances de participar, enquanto Robert, com seis a serem disputadas, pode ter uma classificação ainda mais promissora.

O líder é o finlandês Kaarle Tapper, com cinco pontos perdidos, seguido pelo croata Tonci Stipanovic, e Pavlos Kontides, do Chipre, ambos com nove pontos. Robert Scheidt tem 14 pontos perdidos.

A francesa Charline Picon, com 14 pontos perdidos, lidera, seguida pela britânica Emma Wilson e a chinesa Lu Yunxu, com 14 e 16, respectivamente. Patrícia perdeu 50 pontos até o momento.

Patrícia vem fazendo uma campanha constante nesses dois primeiros dias de competição e, mesmo distante das líderes, ainda pode disputar a regata final. Em três corridas no dia, a brasileira chegou a ficar em oitavo na primeira delas, mas caiu para 11º. Na segunda, fez regata de recuperação, saindo de 17º para 12º e, por fim, fechou com um 10º. Ao todo, já foram disputadas cinco regatas na categoria.

