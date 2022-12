Scaloni diz que a Argentina não merecia ter sofrido contra a Austrália

"Di María não estava em boas condições hoje. Tê-lo no banco é uma tentação. Vamos torcer para que com o passar dos dias ele consiga ir para o jogo", disse Scaloni.

O treinador não contou com o atacante Dí María, poupado por problemas musculares. O jogador ficou no banco de reservas, mas sem condições de jogo.

"Foi um jogo difícil, típico de Mundial. Tivemos trabalho, principalmente no primeiro tempo. No intervalo, corrigimos. Depois do gol do Léo, que abriu o jogo, acho que melhoramos. Acho que a equipe não merecia sofrer nos últimos minutos, criamos para aumentar de aumentar a vantagem."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, diz que a sua equipe não merecia ter sofrido nos minutos finais da vitória por 2 a 1 sobre a Austrália, que garantiu a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar.

