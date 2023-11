Scaloni coloca em dúvida permanência à frente da Argentina e critica briga

A resposta ocorreu praticamente no final da coletiva do treinador. E, logo depois de sua fala, ele saiu de forma abrupta do salão de entrevistas. "Tenho muitas coisas para pensar. Esses jogadores me deram um monte. E necessito pensar muito o que vou fazer. Não é um adeus. Necessito pensar porque a vara está muito alto, está complicado seguir, seguir ganhando. Depois vou dizer ao presidente e aos jogadores. Essa equipe necessita um treinador que tenha todas as energias possíveis", disse.

A resposta veio ao final do jogo entre Brasil e Argentina, nessa terça, no Maracanã. O início da partida foi atrasado por conta de brigas na arquibancada. Brasil perdeu por 1 a 0.

O técnico da seleção argentina de futebol, Lionel Scaloni, pôs em dúvida sua continuidade no comando da Argentina apesar do título mundial e da boa campanha nas Eliminatórias. Deu a entender que talvez não esteja bem para seguir como treinador da equipe campeã da última Copa.

