Saudade? Por que Casemiro citou Modric e Kroos na coletiva da seleção

DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - "Queria saber de você, quem mais se encaixaria no seu estilo de jogo, te confortaria nesse meio-campo, te daria mais segurança..."

A introdução da pergunta de um repórter ativou um gatilho na mente de Casemiro na entrevista coletiva deste sábado (26), após o treino da seleção brasileira, em Doha. O volante nem esperou o interlocutor terminar a frase e já engatou: "Luka Modric e Toni Kroos".

A referência é clara: a formação de um setor de meio-campo que empilhou cinco títulos da Liga dos Campeões da Europa pelo Real Madrid.

A ligação se rompeu porque o próprio brasileiro resolveu buscar um novo desafio na Premier League da Inglaterra, assinando com o Manchester United.

Além disso, a realidade de momento é a Copa do Mundo do Qatar. Casemiro é peça fundamental do Brasil e, no primeiro jogo, atuou ao lado de Paquetá e se alinhava com ele quando a equipe de Tite não tinha a bola.

A ausência de Neymar, dependendo da opção do treinador, pode alterar essa dinâmica. Entra Fred? Rodrygo? Paquetá será adiantado ou ficará no mesmo lugar?

Casemiro é impactado diretamente também por quem ocupa a lateral-direita, já que o desenho tático feito por Tite na seleção coloca os jogadores de linha defensiva para atuar na faixa central do campo.

"Cada jogador tem uma característica. Militão mais defensivo, Dani Alves mais ofensivo, qualidade de passe excepcional, Bruno Guimarães, Fred, Fabinho, Paquetá, acho que cada um tem sua característica. Tem que perguntar para o Tite", disse Casemiro.

O técnico do Brasil faz mistério. Fechou o treino de hoje e não deu dicas de quem substituirá Neymar e Danilo, ambos com lesões ligamentares no tornozelo.

Modric e Kroos? A Croácia joga neste domingo (27) contra o Canadá, às 13h (de Brasília), e precisa dar uma resposta após estreia sem gols diante do Canadá. Já a Alemanha perdeu na estreia para o Japão e está pressionada: enfrenta a Espanha e, se perder, estará eliminada.

O que há de ex-parceiros de Real Madrid na seleção é a dupla Vini Jr. e Rodrygo. Coisa boa é jogar ao lado de gente conhecida.

"Sempre é uma vantagem, até mesmo se forem da qualidade que eles são. Quando se trata de Militão, Vini, Rodrygo, pelas qualidades que têm. Agora tem o Fred e Antony no United, estou acostumado a jogar com eles. Independente disso, se o cara é craque dentro de campo, o entrosamento consegue se adaptar fácil", sentenciou Casemiro.