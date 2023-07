Sassá foca em volta por cima do Amazonas na Série C após goleada de 5 a 1

Manaus/AM - O Amazonas vai tentar se recuperar na Série C do Campeonato Brasileiro, diante do Ypiranga-RS, em casa, no próximo sábado (22). O time aurinegro sofreu a maior goleada de sua história na última rodada, ao ser derrotado por 5 a 1 pelo Volta Redonda.

Artilheiro da Terceirona, com 13 gols em 11 partidas, Sassá destacou a campanha do Amazonas e focou na volta por cima da equipe. "Fizemos uma boa campanha até agora, mas sabemos que podemos melhorar. Temos que estar focados e concentrados para conseguir a vitória no próximo jogo", disse o atacante.