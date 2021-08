Sarrafiore testa positivo para covid-19 e se torna desfalque para o Vasco

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco informou, na noite de hoje (27), que o meia Martín Sarrafiore testou positivo para a covid-19 ontem (26), está cumprindo isolamento e sendo monitorado pelo clube. Assim, o argentino será desfalque contra a Ponte Preta, domingo, em São Januário, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Com 28 pontos e na 11ª colocação até o início desta rodada, o Cruz-Maltino atravessa uma crise e a conquista dos três pontos contra a Macaca é essencial para mudar o rumo na competição.

Além de Sarrafiore, o técnico Lisca não poderá contar também com o volante Romulo e com o atacante Morato, que estão suspensos. Por outro lado, o zagueiro Leandro Castan e o atacante Daniel Amorim, recuperados de lesão, estarão à disposição da comissão técnica para o duelo com a Macaca.

Esta foi a primeira semana livre para trabalho que Lisca teve desde a chegada ao Vasco, ponto que foi celebrado pelo elenco.

"Ainda não havíamos tido nenhuma semana cheia para trabalhar. O professor Lisca chegou e já foi logo direto para os jogos. Foi partida atrás de partida. Não deu tempo de treinar, pois tínhamos a recuperação como prioridade. No começo, os resultados foram bons, pontuamos, ganhamos jogos, mas depois perdemos algumas partidas. Precisávamos dessa semana de treinamento. O professor enfatizou o trabalho dele. Tudo vem sendo bem feito e assimilamos bem as coisas que ele pediu. Vamos procurar colocar em prática tudo no jogo", disse Zeca, em entrevista ao site oficial.