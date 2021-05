São Raimundo vence Princesa de goleada no campeonato amazonense

Com a vitória, o São Raimundo se classifica se perder por até dois gols de diferença no próximo domingo, em Manacapuru. Já o Princesa vai precisar vencer por três ou mais gols de diferença.

Manaus/AM - O São Raimundo deu uma goleada de 5 a 2 contra o Princesa do Solimões, neste domingo (02), no estádio Carlos Zamith, pela primeira partida das semifinais.

