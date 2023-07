São Raimundo vence o Unidos do Alvorada por 2 a 1 e se classifica às semifinais da Série B

Manaus/AM - O São Raimundo vai disputar o jogo do acesso para tentar retornar à elite do futebol amazonense. Na tarde desse domingo (30), o Tufão da Colina venceu o Unidos do Alvorada por 2 a 1 e se classificou com uma rodada de antecedência para as semifinais da Série B do Campeonato Amazonense de 2023. Os gols do Alviceleste no estádio da Colina foram marcados por Bruninho e Léo Salgado. Juan Batista descontou para o Alvorada.

Com duas vitórias em dois jogos, o São Raimundo chega a seis pontos e se garante nas semifinais. A equipe fecha a primeira fase com o clássico Galo Preto diante do eliminado Sul América na próxima quinta-feira (3), no estádio da Colina, às 15h30, valendo a confirmação da liderança do grupo A.

Empatados com três pontos, Unidos do Alvorada e Librade vão se enfrentar na quarta-feira (2), às 15h30, no estádio Carlos Zamith, pela segunda vaga da chave para as semifinais.