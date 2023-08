São Raimundo vence o RB do Norte e retorna à primeira divisão amazonense

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - O São Raimundo está de volta à primeira divisão do Campeonato Amazonense. Jogando no estádio da Colina nessa quarta-feira (9), o Tufão venceu o RB do Norte por 3 a 0, se classificou para a final da Série B e também conquistou uma das vagas na Série A do Barezão de 2024. Léo Salgado, Tiago Amazonense, Gabriel Lisboa fizeram os gols do acesso do Alviceleste.

Além da vaga na primeira divisão de 2024, o São Raimundo vai disputar o título da Série B contra Clipper ou Unidos do Alvorada, que se enfrentam nesta quinta-feira (10). A final não tem data prevista, mas também será em jogo único.