São Raimundo faz 2 a 1 no Librade e estreia com vitória na Série B do Barezão

Manaus/AM - No duelo que fechou a 1ª rodada da Série B do Campeonato Amazonense, na tarde desse domingo (23), o São Raimundo venceu o Librade por 2 a 1 e estreou somando três pontos. Marcos Miller contra, marcou para o Papagaio do Norte, já Bruninho e Caio anotaram os gols do Tufão no estádio da Colina.

Pela 2ª rodada, as equipes voltam a campo em dias diferentes na próxima semana. Na quarta-feira (26), o Librade enfrenta o Sul América no estádio Carlos Zamith, às 15h30.

No mesmo horário, mas de domingo (30), o São Raimundo joga novamente no estádio da Colina, desta vez diante do Unidos do Alvorada.