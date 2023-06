São Raimundo conquista Campeonato Amazonense de Futsal Sub-11

Após o intervalo, o Amazonas FC voltou ainda mais ligado e igualou o marcador aos 2 minutos, com gol do camisa 21 Wilker Matheus. A partida caminhava para as penalidades, mas a taça terminou nas mãos do Tufão graças ao gol marcado pelo camisa 5 Valter Neto no último minuto da finalíssima. Placar final: 2 a 1 para o São Raimundo e festa da torcida formada por familiares dos atletas na Arena.

