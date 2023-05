São Raimundo anuncia Sassá da Construção Civil como novo diretor

Manaus/AM - O São Raimundo anunciou, nessa quinta-feira (18), por meio das redes sociais que Cícero Custódio, popularmente conhecido como “Sassá da Construção Civil”, é o novo diretor de futebol do clube, assumindo o cargo que era ocupado por Rodrigo Guedes desde 2021.

O acordo com Sassá partiu de uma indicação do recém-empossado presidente do clube, Josimar Alves, que começou a montagem de nova diretoria. Em temporadas anteriores, Sassá já participou dos bastidores do Tufão.

A primeira missão do novo comandante do futebol alviceleste será a Série B do Campeonato Amazonense, que começa em julho. Rebaixado na temporada passada, o São Raimundo tentará o retorno imediato à elite. O Tufão da Colina está no grupo A, ao lado de Sul América, Librade e Unidos do Alvorada.

Perfil

Cícero Custódio da Silva é natural de Lavras de Mangabeira (CE). O ingresso na vida política deu-se através do seguimento da construção, ao associar-se no Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Como candidato, obteve 3.524 votos nas eleições de 2012, sendo eleito vereador em 2016 com 3.528 votos. Em 2020, foi reeleito com 3.023 votos e tem mandato até o fim de 2024.