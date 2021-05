São Paulo "vira a chave" do Paulista e foca na liderança na Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a classificação assegurada à final do Campeonato Paulista, o São Paulo vira a chave e agora corre em busca de carimbar o passaporte às oitavas de final da Copa Libertadores.

Apenas 48 horas depois de atropelar o Mirassol por 4 a 0, pelo Estadual, a equipe de Hernán Crespo enfrenta o Racing (ARG), nesta terça (18), às 21h30, com a chance de assegurar vaga no mata-mata continental.

A partida no Morumbi vai opor líder e vice-líder do Grupo E. Ambos estão com oito pontos, mas os são-paulinos levam vantagem no saldo de gols (5 contra 3).

Como o Rentistas (URU), o terceiro colocado, soma três, até mesmo um empate entre São Paulo e Racing poderá ser suficiente para os dois clubes avançarem, desde que os uruguaios não vençam o Sporting Cristal (PER), na quarta (19), pela penúltima rodada da fase de grupos.

Ainda que o resultado não seja favorável ao anfitrião, na derradeira partida, contra os peruanos, a classificação poderá vir sem maiores dificuldades.

A situação relativamente confortável no torneio permite a Crespo priorizar o Estadual, no qual o clube está mais perto de conseguir dar fim ao jejum de nove anos sem títulos.

Os jogadores do Tricolor, porém, sabem que não terão um caminho simples.

"Temos de fazer por merecer os bons resultados e queremos dar continuidade ao que estamos fazendo", afirmou o experiente zagueiro Miranda, que deve ganhar um descanso nesta terça (leia ao lado). "Vamos pensar na terça-feira e disputar a liderança do grupo, porque enfrentaremos um grande adversário."

O São Paulo buscará ainda quebrar um tabu diante do Racing, já que nunca venceu o adversário. No histórico entre as duas equipes, são seis duelos com quatro vitórias dos argentinos e dois empates. A primeira partida da fase de grupos, disputada em Avellaneda, acabou em 0 a 0.

Para o jogo desta terça, Crespo optou por levar a campo uma formação reserva. O motivo é o início da disputa da final do Paulistão logo em seguida. Na quinta-feira (20), o Tricolor encara o Palmeiras no Allianz Parque pela primeira partida da decisão.

SÃO PAULO

Lucas Perri; Diego Costa, Rodrigo Freitas, Bruno Alves; Orejuela, Rodrigo Nestor, Talles Costa, Igor Gomes, Welington; Luciano, Vitor Bueno. T.: Hernán Crespo

RACING

Arias; Cáceres, Sigali, Nery Domínguez, Novillo, Mena; Leonel Miranda, Mauricio Martínez, Piatti; Maggi, Cvitanich. T.: Juan Antonio Pizzi

Estádio: Morumbi, em São Paulo

Horário: 21h30 desta terça-feira

Juiz: Jesús Valenzuela (VEN)