São Paulo "vira a chave" do Paulista e foca na liderança na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Passada a semifinal do Paulistão, o São Paulo começar a pensar no próximo desafio. O Tricolor entra em campo nesta terça-feira (18), às 21h30, no Morumbi, para enfrentar o Racing-ARG, pela quinta rodada da Copa Libertadores da América.

Empatado na liderança do Grupo E com os argentinos, basta um empate para que a equipe já garanta a classificação para as oitavas de final da competição continental. Apesar de parecer simples, o zagueiro Miranda sabe que o resultado não virá sem esforço.

"Temos de fazer por merecer os bons resultados e queremos dar continuidade ao que estamos fazendo", disse. "Vamos pensar na terça-feira e disputar a liderança do grupo, porque enfrentaremos um grande adversário", concluiu. Uma vitória diante dos argentinos deixaria o São Paulo isolado na liderança com 11 pontos, e a equipe definiria a liderança do grupo em casa, diante do Sporting Cristal-PER.

O treinador da equipe, Hernán Crespo, reconheceu a dificuldade enfrentada pelo São Paulo na maratona de jogos que vem fazendo nos últimos três meses. A falta de tempo para o trabalho faz com que o argentino enalteça ainda mais os resultados obtidos. "Jogamos menos de 48 horas, é um fato e não uma opinião. Depois, vamos trabalhar e pensamos. Agradeço aos jogadores por isso", afirmou.

O treinador se diz animado com o que vê por parte dos atletas. "O resultado final é uma consequência. Seguramente, o que eles estão fazendo é empolgante", explicou.

O São Paulo buscará quebrar um tabu diante do time argentino: nunca venceu o adversário. No histórico entre as duas equipes, são seis duelos com quatro vitórias dos adversários e dois empates. A partida da fase de grupos, disputada na Argentina, acabou em 0 a 0.

Para o jogo desta terça, Crespo optou por levar a campo uma formação reserva. O motivo é o início da disputa da final do Paulistão logo em seguida. Na quinta-feira (20), o Tricolor encara o Palmeiras no Allianz Parque pela primeira partida da decisão.

SÃO PAULO

Lucas Perri; Diego Costa, Rodrigo Freitas, Bruno Alves; Orejuela, Rodrigo Nestor, Talles Costa, Igor Gomes, Welington; Luciano, Vitor Bueno. T.: Hernán Crespo

RACING

Arias; Cáceres, Sigali, Nery Domínguez, Novillo, Mena; Leonel Miranda, Mauricio Martínez, Piatti; Maggi, Cvitanich. T.: Juan Antonio Pizzi

Estádio: Morumbi, em São Paulo

Horário: 21h30 desta terça-feira

Juiz: Jesús Valenzuela (VEN)