São Paulo vende Newerton ao Shakhtar por valor na casa dos R$ 20 milhões

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jovem atacante Newerton, das categorias de base do São Paulo, foi vendido ao Shakhtar Donetsk (Ucrânia) por valores na casa dos R$ 20 milhões. O time tricolor, porém, tem cautela e ainda não dá o negócio como fechado.

O QUE ACONTECEU

A reportagem apurou que os valores do negócio giram na casa dos R$ 20 milhões, mas o montante preciso da venda não foi revelado.

Newerton tem 18 anos e nunca atuou profissionalmente. O atacante já despertava interesse da Europa há meses.

O negócio foi concluído na noite desta quarta-feira (12) e revelado pelo pai do jogador em uma rede social. O jogador chegou ao time ticolor após se destacar no sub-15 do Sport.

A venda faz parte da estratégia do São Paulo para manter os principais jogadores do time profissional. O clube não esconde que precisa realizar vendas, mas prefere negociar jovens do que desmontar o time de Dorival Jr.

Newerton jogou no sub-17 do Tricolor e anotou 28 gols 56 partidas. Já no sub-20 somou cinco gols e cinco assistências em 24 jogos.