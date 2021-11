São Paulo vence Sport e dá passo importante contra o rebaixamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com ataque pouco eficiente no Campeonato Brasileiro, o São Paulo contou com oportunismo do argentino Jonathan Calleri para vencer o Sport neste sábado (27), no Morumbi, e se afastar da zona de rebaixamento.

O atacante foi o autor do primeiro gol na vitória por 2 a 0 sobre o adversário de Recife. Ele aproveitou cobrança de falta e só empurrou a bola com o pé direito para abrir o placar aos 4 minutos do segundo tempo.

Calleri, que não marcava há quatro partidas, desde o dia 18 de outubro, chegou a enfrentar críticas pela expulsão contra o Flamengo, no último dia 14. Com o gol neste sábado, assume a artilharia da equipe no Brasileiro ao lado do compatriota Rigoni e do meia Gabriel Sara, com quatro gols cada.

Gabriel Sara, aliás, foi outro destaque da equipe são-paulina contra o Sport. Ele se movimentou no setor ofensivo, criou boas oportunidades e foi o autor do segundo gol da equipe, após passe de Marquinhos, aos 34 minutos da segunda etapa.

O resultado dá tranquilidade à equipe do técnico Rogério Ceni, que chegou aos 45 pontos e praticamente descartou o risco de rebaixamento. A equipe está na 12ª colocação e tem cinco pontos a mais que o Juventude, que abre a zona de rebaixamento com 40 pontos.

O Sport, por sua vez, permanece na vice-lanterna, com 33 pontos e está muito próximo da Série B. Faltam apenas mais três jogos para a equipe recifense na competição.

Apesar da vitória, o São Paulo voltou a sofrer com a pouca efetividade no ataque. A equipe pressionou o Sport, mas desperdiçou boas oportunidades no primeiro tempo, que terminou com o placar zerado.

Mesmo com os dois gols anotados neste sábado, o São Paulo tem o terceiro pior ataque da competição, à frente somente do próprio Sport e da lanterna Chapecoense.

Foi a primeira de uma série de três partidas do São Paulo contra equipes que brigam para permanecer na Série A. O time do técnico Rogério Ceni terá como próximos adversários o Grêmio e o Juventude, respectivamente nas próximas quinta (2) e segunda-feira (6), clubes que estão na zona de rebaixamento.

Depois, faz a última partida do Brasileiro contra o América-MG, no dia 9, único de seus adversários em situação mais tranquila no campeonato --a equipe mineira está no meio da tabela.

A próxima partida do Sport será na sexta (3), contra o Flamengo, que neste domingo foi derrotado pelo Palmeiras e ficou com o vice-campeonato da Copa Libertadores.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2x0 SPORT

Data: 27/11/2021

Local: estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Hora: 21h30 (de Brasília)

Cartões amarelos: Gustavo Oliveira (Sport)

Gols: Calleri, aos 4 minutos do 2º tempo e Gabriel Sara, aos 34 minutos do 2º tempo, ambos para o São Paulo

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Igor Vinícius, Miranda, Arboleda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Gabriel Sara (Bruno Alves), Igor Gomes e Vitor Bueno (Benítez); Rigoni (Juan) e Calleri (Marquinhos). Técnico: Rogério Ceni.

SPORT

Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Zé Welison, Marcão, Hernanes (Paulinho Moccelin), Everton Felipe e Gustavo (Luciano Juba); Mikael. Técnico: Gustavo Florentín.