São Paulo vence outra, mas Flamengo garante G4 com ajuda de rival

SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu o Flamengo mais uma vez na temporada no encerramento do Campeonato Brasileiro. O Tricolor fez 1 a 0 na noite desta quarta-feira (6), no Morumbi. O gol foi marcado por Luciano.

O Fla termina em quarto lugar e garante vaga na fase de grupos da Libertadores. Isso graças a uma ajuda do Botafogo, que perdeu. Para ser campeão, o time precisava torcer por derrota do Palmeiras e tirar 16 gols de saldo do time paulista, além de um tropeço do Atlético-MG.

O São Paulo fica em 10º, com 53 pontos. A equipe já está na Libertadores por ter vencido a Copa do Brasil.

O Flamengo sai de 2023 sem vencer o São Paulo. Foram quatro jogos com dois empates e duas derrotas. O último triunfo foi na semifinal da Copa do Brasil do ano passado.

Luciano passou Calleri na artilharia do São Paulo na temporada, com 15 gols. O argentino fica com 14.

O Morumbi teve bom público de 36.618 pessoas e clima tranquilo. Os torcedores paulistas ainda zoaram o Santos cantando que o Peixe jogaria a Série B.

O jogo pode ter marcado a despedida de Everton Ribeiro. O meio-campista entrou no segundo tempo da partida, mas ainda não acertou a renovação do contrato e ainda tem chance de deixar o clube.

O JOGO

O jogo começou morno e praticamente sem emoções. Desligado, o Flamengo errou várias vezes perto da área e o São Paulo não precisou fazer tanta força para ser melhor em campo. O time, porém, não soube aproveitar bem os vários vacilos do adversário.

Os problemas custaram caro aos cariocas. O São Paulo seguiu com a posse e tentando criar mais. Uma hora a bola entrou, aos 25 minutos, com Luciano. Passivo e dando espaços, o Rubro-Negro se complicou e teve dificuldades para criar chances reais.

O São Paulo seguiu colocando o Flamengo na roda no segundo tempo, mas não transformou o domínio em gols. Os cariocas mal conseguiam completar os lances para buscar boas chances e Tite começou a fazer as alterações para mudar o cenário.

O Fla até melhorou, mas as mudanças fizeram o Tricolor voltar a ser mais perigoso. No fim, a péssima atuação dificultou a vida do rubro-negro em qualquer tipo de reação. Rafael nem precisou trabalhar. Para conquistar o objetivo do G4, contou com o resultado ruim também do Botafogo.

DESTQUES

Eita! Aos dois minutos, Rossi recuou estranho para Pablo, recebeu de volta e errou o domínio, quase levando um gol contra.

Para fora. Aos três, Pedro recebeu na entrada da área e bateu, mas a bola saiu à direita do gol do São Paulo.

1x0. Aos 25 minutos, Caio Paulista deu para Wellington Rato, que cruzou para Luciano bater e marcar o gol do São Paulo.

Salvou. Aos sete do segundo tempo, Caio Paulista recebeu lançamento, invadiu a área com liberdade, mas Varela se recuperou no lance e salvou.

Chutou mal. Aos 31 minutos, Everton Ribeiro errou no campo de ataque e deu o contra-ataque para o São Paulo. Erison avançou com a bola, mas finalizou para fora.

Para fora! Aos 36, Pablo Maia arriscou de fora da área, a bola desviou e foi para escanteio.

Tirou. Aos 49, Wesley cruzou na área e a defesa do São Paulo afastou antes de Arrascaeta chegar.

Estádio: Morumbi, São Paulo (SP)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartões amarelos: Pablo, Victor Hugo, Allan (FLA)

Cartões vermelhos:

Gols: Luciano (aos 25 minutos do primeiro tempo)

SÃO PAULO

Rafael; Nathan Mendes, Arboleda, Beraldo e Welington; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato (Patryck) e Caio Paulista (William); Juan (Erison) e Luciano (Talles Costa). T.: Dorival Jr

FLAMENGO

Rossi; Varela (Wesley), Pablo (Allan), Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson (Bruno Henrique) e Arrascaeta; Luiz Araújo (Victor Hugo), Everton Cebolinha (Everton Ribeiro) e Pedro. T.: Tite