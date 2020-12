São Paulo vence o Sport e se mantém na liderança isolada da Série A

O São Paulo venceu o Sport por 1 a 0 neste domingo (6), no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este placar, os tricolores chegaram a 45 pontos, se mantendo na liderança da competição. Os são paulinos tiveram a primeira oportunidade aos 7 minutos de jogo, em um chute, de perna direita, de Igor Gomes dentro da grande área. O goleiro Luan Polli conseguiu intervir realizando difícil defesa. Na sequência, os donos da casa continuaram em cima do adversário. Aos 13, Luciano aproveitou o cruzamento de Daniel Alves na primeira trave. O atacante bateu de primeira, indefensável para Luan Polli. À frente no placar o São Paulo continuou dominando a partida. Aos 28, Gabriel Sara tabelou com Igor Gomes e bateu de perna esquerda. A bola desviou na marcação, sobrando para Polli. Durante o restante do primeiro foi ataque contra defesa. O Leão da Ilha jogou atrás, enquanto o São Paulo se lançava em busca do segundo gol.

Na segunda etapa, os paulistas mantiveram o domínio da partida. Entretanto, os pernambucanos avançaram um pouco mais. Tivemos lance de perigo apenas aos 28, em um chute de Luciano após rebatida da zaga nordestina. Aos 41, mais uma vez Polli precisou fazer defesa difícil em um chute cruzado do lateral-esquerdo Reinaldo. Em seguida, aos 47, Polli apareceu mais uma vez após batida do volante Luan. Placar final: São Paulo 1, Sport 0.

O próximo compromisso do São Paulo é contra o vice-lanterna Botafogo. O confronto é referente a partida reagendada pela 18ª rodada. Tricolores e alvinegros vão se enfrentar no Morumbi, na próxima quarta-feira (9), às 21h30 (horário de Brasília). Já o Sport vai encarar o Coritiba em casa, na Ilha do Retiro, no Recife (PE). O duelo vai acontecer no domingo (13) às 18h15.

Grêmio 4 x 0 Vasco

No mesmo horário de São Paulo e Sport, o Grêmio goleou o Vasco por 4 a 0. No início do primeiro tempo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), os gaúchos começaram assustando. Ferreira cruzou, Pepê se antecipou ao lateral-direito Léo Matos e chutou para fora. Em seguida, aos 11, os gremistas voltaram a incomodar os vascaínos. Desta vez, Pepê cruzou para o cabeceio de Ferreira, que jogou para fora. Dois minutos depois, aos 13, Léo Matos respondeu para os cariocas, em chute dentro da área, provocando a defesa do goleiro Paulo Victor. Aos 24, Ferreira marcou o gol, entretanto no início da jogada o gremista Victor Ferraz tocou com o braço na bola. Sendo assim, o árbitro Raphael Claus (SP) anulou o que seria o primeiro gol da partida. Porém, de tanto pressionar, Diego Souza abriu o placar aos 40. O atacante se antecipou à zaga adversária e empurrou para o fundo da rede.

No segundo tempo, o Grêmio voltou avassalador. Aos 7, Diego Souza marcou o segundo de cabeça. Dois minutos depois, aos 9, o chileno Pinares acertou um chute colocado no canto direito do goleiro Fernando Miguel, que não conseguiu defender. Aos 33, Pepê quase fez o quarto, em um chute no travessão. Nos acréscimos, Lucas Silva foi derrubado por Miranda. Ele mesmo cobrou e fechou o placar. Grêmio 4, Vasco 0.

O próximo jogo do Grêmio será contra o Santos pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. A partida será realizada na próxima quarta-feira (9) na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 19h15 (horário de Brasília). Pelo Brasileirão, o Tricolor Gaúcho vai visitar o lanterna Goiás na Serrinha, em Goiânia (GO). O duelo vai ocorrer na segunda-feira (14) às 20h. Já o Vasco disputará o clássico com o Fluminense em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), no próximo domingo (13), às 20h30.

