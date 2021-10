São Paulo vence o Santos na semi do Paulista feminino com gol nos acréscimos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ficou para os acréscimos do segundo tempo a definição da vitória do São Paulo sobre o Santos na primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista feminino, por 1 a 0, na Arena Barueri.

Aos 48 minutos, a zagueira Lauren, 19, marcou após cruzamento vindo de bola parada quase na intermediária.

O jogo de volta está previsto para o dia 1º de novembro, às 17h, também em Barueri, mas com mando do São Paulo, que teve melhor melhor campanha na primeira fase.

O primeiro tempo sem gols viu os dois times alternando poucas chances de perigo à meta adversária.

A principal chance do Santos veio em cabeçada para fora de Cristiane. A artilheira olímpica e ex-jogadora do São Paulo se antecipou à marcação depois de cruzamento na medida de Fê Palermo e quase abriu o placar.

Do outro lado, o São Paulo começou mais incisivo, com chute rasteiro de Carol aos 7 minutos defendido por Michelle, mas só voltou a incomodar as santistas após os 40 minutos, em contra-ataque parado com falta por Brena.

No segundo tempo, as são-paulinas cresceram e chegaram a marcar aos 14 minutos, mas Jaqueline estava impedida ao receber o lançamento. Gláucia, que entrou no lugar de Naná, tirou tinta da trave com bela finalização de fora da área.

O Santos também mudou, trocando Erikinha por Ketlen, e melhorou, com ao menos três chances claras contra a meta são-paulina. Em uma delas Cristiane, chutou quase sem marcação na entrada da pequena área, mas para fora.

O Corinthians saiu na frente na outra semifinal com vitória sobre a Ferroviária, neste sábado (16), ao vencer por 1 a 0 com gol de Gabi Zanotti. A partida de ida foi disputada em Araraquara e o duelo de volta, ainda sem local definido, será no próximo dia 31, às 11h.