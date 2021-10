São Paulo vence o Internacional e já fica mais perto do G-6 que do Z-4

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com boa atuação coletiva, o São Paulo venceu o Internacional por a 1 a 0 neste domingo (31), no Morumbi, e se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O resultado permite ao time paulista até almejar a primeira metade na tabela do Nacional.

A equipe do técnico Rogério Ceni entrou em campo na 15ª colocação, somente quatro pontos à frente do Juventude, clube que abre a zona da degola no campeonato. Agora, em situação mais confortável, o São Paulo aparece na 11ª colocação e soma 37 pontos, quatro a menos que o Inter, clube que fecha o grupo dos seis melhores colocados do campeonato.

Foi a quarta partida de Ceni nesta segunda passagem à frente do clube paulista. Até o momento, o técnico tem duas vitórias (Corinthians e Internacional), um empate (Ceará) e uma derrota (Red Bull Bragantino).

Contra o clube gaúcho, o São Paulo fez uma de suas partidas mais sólidas com o treinador. A equipe teve domínio do jogo, pressionou o adversário para seu campo de defesa e desperdiçou várias oportunidades de gol.

Foram 20 finalizações são-paulinas contra 9 do adversário, segundo o site de estatísticas Footstats. No primeiro tempo, o time paulista teve 58% de posse de bola, contra 42% da equipe gaúcha.

O único gol aconteceu no começo da partida. O meia Gabriel Sara invadiu a área e chutou cruzado para abrir o placar logo aos 4 minutos do primeiro tempo. A assistência foi de Reinaldo, maior garçom no ano da equipe.

Com a vantagem, o São Paulo administrou a partida e empilhou chances de gol. Rigoni, Igor Gomes e Luciano desperdiçaram chance de ampliar o placar.

A equipe tricolor também teve solidez ofensiva, e o goleiro Tiago Volpi pouco trabalhou. A melhor chance do Inter aconteceu com Rodrigo Lindoso, que arriscou de fora da área e acertou o travessão.

Na próxima rodada, o São Paulo enfrenta o Bahia, no domingo (7), fora de casa. Um dia antes, o Internacional enfrenta o Grêmio, no Beira-Rio.

SÃO PAULO

Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Orejuela (Igor Vinícius), Liziero, Igor Gomes (Eder), Gabriel Sara e Reinaldo (Bruno Alves); Rigoni (Benítez) e Luciano (Marquinhos). T.: Rogério Ceni

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Saravia (Zé Gabriel), Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Paulo Victor (Kaique Rocha); Johnny, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Mauricio e Boschilia (Caio Vidal); Juan Cuesta (Gustavo Maia). T.: Diego Aguirre

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Público e renda: 19.867 pagantes; R$ 895.755,00

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Auxiliares: Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Cartões amarelos: Victor Cuesta e Kaíque Rocha (INT)

Gol: Gabriel Sara (SPO), aos 4'/1ºT