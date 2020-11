São Paulo vence Fortaleza de virada e encosta nos líderes do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em boa fase, o atacante Luciano saiu do banco de reservas no segundo tempo para marcar dois gols na virada do São Paulo sobre o Fortaleza, por 3 a 2, neste sábado (14). Com o resultado, o time paulista cola de vez nos líderes do Campeonato Brasileiro.

A equipe do Morumbi chegou aos 36 pontos, dois a menos do que o novo líder da competição, o Atlético-MG. O time mineiro, que venceu o Corinthians, no entanto, tem dois jogos a mais.

O São Paulo pisou no gramado do Castelão com uma formação bem diferente daquela que derrotou o Flamengo, por 2 a 1, na última quarta (11) pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Fernando Diniz poupou Juanfran, Reinaldo, Igor Gomes e Luciano. Entraram Igor Vinicius, Léo, Rodrigo Nestor, Vitor Bueno e Pablo em seus lugares.

No Fortaleza a novidade foi a estreia do técnico Marcelo Chamusca, que estava no Cuiabá, depois da saída de Rogério Ceni para o Flamengo

O time paulista demorou para se encontrar em campo e, quando conseguiu, o Fortaleza já vencia por 1 a 0. Aos 11 minutos, o atacante David recebeu lançamento, passou por Diego Costa e chutou na saída do goleiro Tiago Volpi. O gol foi revisado pelo VAR e confirmado somente quatro minutos depois.

Como tem sido corriqueiro, a equipe de Diniz passou a ter o controle da posse de bola e chegou ao empate após o meia Rodrigo Nestor, 20, ter feito fila no campo de defesa do Fortaleza e ser derrubado na entrada da área.

Numa cena inusitada, Daniel Alves e Gabriel Sara decidiram no par ou ímpar quem cobraria a falta. O veterano ganhou, mas permitiu que Gabriel Sara realizasse a batida na bola. Para alegria dos são-paulinos, ele virou aos 39 minutos, ao mandar a bola com efeito no canto direito do goleiro Felipe Alves.

No segundo tempo, David chegou a marcar para o Fortaleza, aos oito minutos, porém, o juiz Marcelo Henrique Lima anulou o gol após revisão do VAR.

Em busca da vitória, Diniz colocou Luciano no lugar do apático Pablo, e Reinaldo na vaga de Diego Costa, que vivia uma noite ruim. Luciano, em seu primeiro lance, aproveitou cruzamento de Vitor Bueno e marcou o gol da virada.

O Fortaleza também contou com uma solução do banco de reservas para o empate. Wellington Paulista, que não marcava havia dez jogos, substituiu Bergson, e aproveitou rebote de Volpi.

O time cearense dava a impressão que nos minutos finais tentaria encurralar os são-paulinos. Mas o inspirado Luciano, aos 36, recebeu passe de Diego Alves e mandou uma bomba para fazer o terceiro gol são-paulino.

O time de Diniz não perde desde o dia 3 de setembro, quando foi superado pelo Atlético-MG por 3 a 0. De lá para cá, a equipe paulista derrotou Fluminense, Athletico-PR, Atlético-GO, Palmeiras, Flamengo e Goiás, além do Fortaleza neste sábado, e empatou com Red Bull, Santos, Internacional, Coritiba e Grêmio.

FORTALEZA

Felipe Alves; Tinga (Gabriel Dias), Paulão, Jackson, Carlinhos; Juninho, Felipe (Mariano Vázquez), Ronald (Marlon); David (Éderson), Bergson (Wellington Paulista) e Romarinho. Técnico: Marcelo Chamusca

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Igor Vinicius, Diego Costa (Reinaldo), Bruno Alves, Léo; Rodrigo Nestor (Hernanes), Dani Alves, Gabriel Sara, Vitor Bueno (Igor Gomes); Pablo (Luciano) e Brenner. Técnico: Fernando Diniz

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (Ceará)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Felipe e Jackson (Fortaleza); Hernanes, Rodrigo Nestor, Léo e Daniel Alves (São Paulo)

Gols: David, aos 11min, e Gabriel Sara, aos 39min do primeiro tempo; Luciano, aos 15min, Wellington Paulista, aos 28min do segundo tempo, e Luciano, aos 36min do segundo tempo