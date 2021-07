São Paulo terá pelo menos três retornos contra o Vasco, pela Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo contará com retornos importantes para o jogo de ida contra o Vasco, nesta quarta-feira (28), às 21h30, no Morumbi, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Ausentes durante a derrota por 5 a 1 para o Flamengo, pelo Brasileiro, o zagueiro Léo -que cumpriu suspensão-, o meia Benítez e o atacante Rigoni -poupados no domingo (25)- voltam ao time titular nesta quarta.

Outras possíveis novidades ficam por conta do volante Luan e do atacante Luciano.

Recuperado de dores na perna esquerda, o volante participou do treino desta terça (27) no CT da Barra Funda e pode ser relacionado, assim como o atacante, que está há mais de um mês afastado devido a um estiramento na coxa esquerda.

A tendência é que o técnico Hernán Crespo escale a equipe com Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Rodrigo Nestor, Benítez, Gabriel Sara e Wellington; Rigoni e Marquinhos.

O São Paulo encerra a preparação para o duelo nesta quarta-feira pela manhã.

No Vasco, o técnico Lisca deve repetir a formação utilizada na vitória sobre o Guarani, no sábado (24), pela Série B. Assim, o time vai a campo com Vanderlei; Léo Matos, Ernando, Leandro Castán e Zeca; Bruno Gomes, Galarza e Marquinhos Gabriel; Léo Jabá, Gabriel Pec e Cano.

As equipes farão o jogo da volta no dia 4 de agosto, novamente às 21h30, em São Januário, no Rio.

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

VAR: Elmo Resende (GO)