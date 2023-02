São Paulo tenta recuperar lateral, e Flamengo quer atacante do Santos

- Atlético-MG negocia meio-campista Calebe com o Fortaleza. Coudet defende permanência do jogador.

- Gabriel Martinelli renovou com o Arsenal até junho de 2027, segundo o portal "The Athletic"

De acordo com o jornal "O Dia", o clube rubro-negro está interessado na contratação da joia, que subiu para o elenco profissional em 2020, com apenas 15 anos, e tem 102 partidas e três gols.

Sem poder contar com Orejuela, a cúpula tricolor estuda uma maneira de contar de novo com o lateral direito Nathan, que está emprestado até o fim do trismestre para o Coritiba. O clube paulista está disposto a ceder alguns atletas da base para repatriar o lateral.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O mercado da bola traz novidades envolvendo os principais clubes do Brasil e do mundo

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.