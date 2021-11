São Paulo tem desfalques para enfrentar o Flamengo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando era técnico do Flamengo, Rogério Ceni, hoje no São Paulo, sofreu com o mesmo problema vivido atualmente por Renato Gaúcho: a saudade que os rubro-negros sentem de Jorge Jesus.

Quem passa pela Gávea convive com o fantasma do português campeão carioca, Brasileiro e da Libertadores em 2019. Nem mesmo Ceni, vencedor do Nacional na temporada passada, escapou disso.

Renato Gaúcho levou o Flamengo à final do torneio continental deste ano, contra o Palmeiras, no próximo dia 27, em Montevidéu, e mesmo assim já colocou o cargo à disposição da diretoria por causa das críticas. Enquanto isso, Ceni luta contra o rebaixamento pelo São Paulo.

As duas equipes se enfrentam neste domingo (14), às 16h, no Morumbi. A partida será transmitida pela Globo e no Premiere.

O São Paulo está na 14ª colocação com 38 pontos. Tem cinco de vantagem para o Juventude, o primeiro time na zona de degola. Mas os gaúchos estão com um jogo a menos. A situação só não é pior porque Benítez acertou cobrança de falta nos acréscimos na última quarta (10) para evitar a derrota diante do Fortaleza.

Embora o Atlético-MG esteja perto do título, o Flamengo ainda tem chances. Está com 57 pontos na 3ª posição, mas com uma partida a menos em relação ao líder, que tem 68.

Uma das razões dos problemas do São Paulo no campeonato está no setor ofensivo. Com 24 gols anotados, é o segundo pior ataque, ao lado do Atlético-GO. Apenas o Sport fez menos (19). Um exemplo da fase ruim é Luciano. Ele não marca há 10 jogos.

Ceni não poderá contar com Gabriel Sara, Rodrigo Nestor e Wellington, suspensos. Ele já disse em público que a equipe precisa de atacantes de velocidade pelos lados do campo. Algo que tinha de sobra quando dirigiu o Flamengo. Mas tal qual aconteceria depois com Renato Gaúcho, não conseguiu preencher a lacuna deixada por Jorge Jesus, mais no gosto dos torcedores do que nos resultados em si.

Para a visita ao Morumbi, o Flamengo terá as voltas de Willian Arão, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio. Os três foram alguns dos titulares poupados na vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, na última quinta (11).

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Liziero, Igor Gomes, Benítez, Reinaldo; Rigoni e Calleri. T.: Rogério Ceni

FLAMENGO

Hugo; Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz e Ramon (Filipe Luís); Willian Arão, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Michael, Bruno Henrique e Gabriel. T.: Renato Gaúcho

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: 16h deste domingo

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Transmissão: Globo e Premiere