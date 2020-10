São Paulo tem decisão contra Fortaleza de Rogério Ceni

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo recebe neste domingo (25) o Fortaleza, no Morumbi, às 20h30, na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O SporTV transmite o jogo.

Após o empate em 3 a 3 na partida de ida, no Castelão, a equipe são-paulina precisa de uma vitória simples para conseguir a classificação às quartas, assim como o adversário. Qualquer empate leva a disputa para os pênaltis.

O duelo diante do Fortaleza do técnico Rogério Ceni, ídolo do clube, transformou-se em um grande teste para o São Paulo em jogos de mata-mata na temporada. E o time tricolor precisa dar uma resposta depois da eliminação precoce no Campeonato Paulista e da queda na fase de grupos da Copa Libertadores.

No Estadual, o clube do Morumbi foi eliminado pelo remendado Mirassol nas quartas de final. A equipe do interior paulista havia perdido 18 jogadores durante a paralisação por conta da pandemia, mas conseguiu desbancar o favorito mesmo com um elenco montado às pressas para a retomada da competição.

A chance de se redimir veio na Libertadores, mas a derrota na estreia para o Binacional (PER) atrapalhou a sequência dos são-paulinos no torneio continental.

Na última terça-feira (20), já eliminados, os comandados de Fernando Diniz goleram os peruanos por 5 a 1, no Morumbi. A vitória serviu somente para que o clube assegurasse ao menos uma classificação à Copa Sul-Americana.

Neste domingo, contra o Fortaleza, o São Paulo tem a oportunidade de dar sequência à disputa da Copa do Brasil, título que nunca conquistou.

Caso consiga a vaga na próxima fase, o time terá seis jogos até a taça, caminho mais curto para encerrar o jejum de conquistas que perdura desde 2012, além de garantir um lugar na edição de 2021 da Copa Libertadores.

Apesar de nunca ter vencido o clube do qual é ídolo (foram três derrotas e um empate na carreira de treinador), Rogério Ceni e o Fortaleza chegam para o confronto decisivo das oitavas vivendo um ótimo momento na temporada.

Na última quarta-feira (21), o clube conquistou o Campeonato Cearense diante do rival Ceará, o segundo título estadual do técnico no comando do tricolor e o quarto na soma de suas duas passagens (também acumula uma Série B e uma Copa do Nordeste).

Além da conquista da taça, o time vem de uma sequência de 11 partidas sem perder na temporada, somando Campeonato Cearense, Brasileiro e Copa do Brasil. A última derrota sofrida pelo Fortaleza foi em 5 de setembro, 2 a 1 para o Flamengo no Maracanã.

De lá para cá, a equipe comandada por Ceni venceu Internacional e Atlético-MG, que brigam pela liderança do Nacional, bateu o Palmeiras com tranquilidade, também pelo Brasileiro, e conseguiu um empate com o São Paulo na Copa do Brasil mesmo terminando a partida com dois jogadores a menos.

Do lado são-paulino, Fernando Diniz também mantém sua melhor sequência invicta desde que chegou ao clube, em 2019. São seis jogos sem derrota, com três vitórias (Atlético-GO, Palmeiras e Binacional) e três empates (Coritiba, Fortaleza e Grêmio).

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Tchê Tchê, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo e Brenner. Técnico: Fenando Diniz

FORTALEZA

Max Walef, Tinga, Roger Carvalho, Paulão, Bruno Melo; Felipe, Juninho, Gabriel Dias, Ronald; Romarinho (Osvaldo) e David. Técnico: Rogério Ceni

Estádio: Morumbi, em SP

Horário: 20h30 deste domingo

Juiz: Leandro Peres Vuaden (RS)